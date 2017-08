WTA-Turnier : Madison Keys gewinnt Finale in Stanford

vergrößern 1 von 1 Foto: Wallace Woon 1 von 1

Für Keys war es nach einer Handgelenksoperation zu Beginn der Saison der insgesamt dritte Turniersieg ihrer Karriere. Im Halbfinale hatte sie Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien ausgeschaltet. Das Hartplatzturnier in der Nähe von Los Angeles war mit gut 710 000 Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in drei Wochen in New York.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2018 | 08:02 Uhr