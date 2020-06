Deutscher Tennis Bund : Lockerer Auftaktsieg für Tennisprofi Struff bei DTB-Serie

Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff ist erfolgreich in die neue Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes gestartet.

von dpa

09. Juni 2020, 17:06 Uhr

Der an Nummer eins gesetzte Struff setzte sich in Neuss in seinem ersten Gruppenspiel gegen den 18 Jahre alten Benito Sanchez-Martinez mit 6:2, 6:4 durch. Zum Auftakt der Vorrundengruppe in Großhesselohe musste sich Doppelspezialist Kevin Krawietz gegen Daniel Masur mit 5:7, 5:7 geschlagen geben. «Natürlich nervt es mich, dass ich verloren habe», sagte Krawietz. «Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, mal wieder im Einzel zu spielen», sagte der French-Open-Sieger im Doppel, der dank einer Wildcard dabei ist.