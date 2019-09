Team Europa gegen Team Welt : Laver Cup der Tennisprofis 2020 in Boston

Die vierte Auflage des Laver Cups zwischen Tennis-Teams aus Europa und dem Rest der Welt findet vom 25. bis 27. September 2020 in Boston statt. Das teilten die Organisatoren nach der dritten Austragung des Show-Events am Wochenende in Genf mit.

von dpa

23. September 2019, 05:57 Uhr

Dort hatte sich erneut das Team Europe durchgesetzt, für die Entscheidung beim 13:11 sorgte wie im vergangenen Jahr der Hamburger Alexander Zverev.

«Ich hoffe, jedes Jahr zu spielen», sagte Zverev nach seinem 6:4, 3:6, 10:4-Erfolg im letzten Einzel gegen den Kanadier Milos Raonic. Der Mannschafts-Wettbewerb ist bei den teilnehmenden Profis, die in der Individualsportart Tennis sonst nur für sich spielen, wegen des ungewohnten Teamgeists schon jetzt sehr beliebt. Alle Akteure fieberten zum Abschluss mit.

Zverev dankte seinen europäischen Kollegen um die Superstars Roger Federer und Rafael Nadal, die ihn anfeuerten und schon vor dem Match in der Kabine aufgemuntert hatten. «So kann ich meine Saison retten, haben sie gesagt», berichtete der Weltranglisten-Sechste, der auf ein durchwachsenes Jahr zurückblickt. Nachdem der 22-Jährige wie schon vor einem Jahr in Chicago für die Entscheidung sorgte und dafür stürmisch gefeiert wurde, hofft Zverev nun auf einen erfolgreichen Ausklang des Tennis-Jahres.