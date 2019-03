WTA-Turnier : Laura Siegemund scheitert in erster Runde in Indian Wells

Indian Wells (dpa) – Laura Siegemund aus Filderstadt hat beim WTA-Turnier in Indian Wells (USA) den Einzug in die zweite Runde verpasst. Am Mittwoch verlor die 105. der Weltrangliste in ihrer Erstrundenpartie gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 4:6 und 6:7 (6:8).

von dpa

06. März 2019, 22:13 Uhr

Zwei Tage nach ihrem 31. Geburtstag musste die deutsche Nummer sechs gegen die favorisierte Tschechin von Beginn an darum kämpfen, ihre ersten beiden Aufschlagspiele zu gewinnen. Dagegen brachte die Nummer 61 der Weltrangliste ihre Aufschläge sicher durch und konnte im fünften Spiel Siegemund erstmals den Aufschlag abnehmen, der zum Satzgewinn innerhalb von 44 Minuten reichte. Auch den zweiten Durchgang begann Vondrousova mit einem Break, das Siegemund aber noch einmal mit dem Rebreak konterte. Beim Stand von 4:5 rettete sich Siegemund dann in den Tiebreak, den sie dann aber knapp verlor.

Am Donnerstag starten drei weitere deutsche Tennisspielerin in die erste Runde von Indian Wells. Dabei misst sich Tatjana Maria aus Bad Saulgau mit der Slowakin Magdalena Rybarikowa. Die Darmstädterin Andrea Petkovic trifft auf Venus Williams aus den USA, Mona Barthel aus Bad Segeberg auf die Chinesin Lin Zhu.