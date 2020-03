Tennis-Asse : Koch und Pirat: Nadal und Djokovic ganz privat

Die Tennis-Stars Rafael Nadal (33) und Novak Djokovic (32) glänzen in ihrer sportlichen Zwangspause auf anderem Terrain - der eine als Koch, der andere als Pirat.

von dpa

25. März 2020, 11:39 Uhr

Der Spanier Nadal veröffentlichte in den sozialen Netzwerken zwei Fotos, die ihn an einem Gasherd vor einer Pfanne in Aktion zeigen. «Auch heute muss ich wieder für mich und meine Frau kochen», schrieb Nadal, der sich mit einem Mehrtagebart zeigte. «Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr hütet das Haus. Kraft und viel Mut! #ich bleibe zuhause.»

Djokovic ließ sich mit einer gelben Augenklappe fotografieren und schrieb darunter «Meine Version von Captain Hook», versehen mit den Hashtags #dadlife und #stayhome. Wegen der Corona-Pandemie pausiert die Tennis-Tour bis mindestens einschließlich 7. Juni.