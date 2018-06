WTA Eastbourne : Kerber verpasst Finale: Niederlage gegen Wozniacki

Angelique Kerber hat das Finale vom Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne verpasst. Die ehemalige Erste der Tennis-Weltrangliste verlor in der Vorschlussrunde gegen die an Position eins gesetzte Dänin Caroline Wozniacki 6:2, 6:7 (4:7) 4:6.

von dpa

29. Juni 2018, 16:48 Uhr

Nach einem souveränen Erfolg im ersten Satz vergab die 30 Jahre alte Kielerin Kerber im zweiten Durchgang beim Stand von 6:5 einen Matchball. Anschließend setzte sich die Weltranglisten-Zweite Wozniacki im Tiebreak durch. Im dritten Satz fand Kerber nicht mehr zu ihrem Spiel. Die Dänin, US-Open-Gewinnerin von 2014, setzte sich nach zwei Stunden und 17 Minuten durch.

Wozniacki trifft im Endspiel auf die Weißrussin Aryna Sabalenka. Am Freitagabend war in Eastbourne bei den Männern das Halbfinale von Mischa Zverev angesetzt. Der Hamburger kämpft gegen den Kasachen Michael Kukushkin um die Finalteilnahme.