Konzentration auf Grand Slams : Kerber lässt Fed-Cup-Einsatz im neuen Jahr noch offen

Deutschlands Tennisstar Angelique Kerber hat noch nicht entschieden, ob sie Anfang Februar 2019 in der ersten Fed-Cup-Runde für Deutschland spielen wird.

von dpa

21. November 2018, 13:21 Uhr

Sie wolle zunächst einmal mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler besprechen, wie sie das neue Jahr plant. «Danach werden wir sehen, ob ich im Fed Cup dabei bin», sagte Kerber in Köln. Deutschland trifft am 9./10. Februar 2019 in Braunschweig auf Weißrussland.

Nach ihrem Urlaub auf den Malediven und einigen Sponsorenterminen in dieser Woche beginnt Kerber am kommenden Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Erstes Highlight im neuen Jahr sind dann die Australian Open vom 14. bis 27. Januar, die die Wimbledonsiegerin 2016 gewinnen konnte.

Das Hauptaugenmerk will Kerber auch im neuen Jahr auf die großen Turniere legen. «Der Fokus wird auf den vier Grand Slams liegen», sagte Kerber, die sich im Oktober überraschend von ihrem bisherigen Coach Wim Fissette getrennt hatte. Nun arbeitet sie mit Ex-Profi Schüttler zusammen.