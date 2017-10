Tennis-B-WM : Kerber in Zhuhai zum Auftakt gegen Pawljutschenkowa

vergrößern 1 von 1 Foto: John Minchillo 1 von 1

30.Okt.2017

Am Dienstag bekommt es die Kielerin zunächst mit der Weltranglisten-14. Pawljutschenkowa zu tun, gegen die sie in diesem Jahr bereits zweimal verloren hat. Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, ist auch Julia Görges am ersten Turniertag gefordert. Die Bad Oldesloerin trifft auf Magdalena Rybarikova aus der Slowakei. Weitere Gruppengegnerin ist die Französin Kristina Mladenovic.

Im chinesischen Zhuai sind die zwölf Teilnehmerinnen zunächst in vier Gruppen aufgeteilt. Die Gruppensiegerinnen ziehen jeweils ins Halbfinale ein. Bis zum 5. November geht es um ein Preisgeld von 2,2 Millionen Dollar.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Kerber, inzwischen auf Platz 19 abgerutscht, hatte nach einer schwachen Saison die Qualifikation für die WTA Finals in Singapur klar verpasst. Den Saisonabschluss der Top-Acht des Jahres gewann am Sonntag die Dänin Caroline Wozniacki.