Grand-Slam-Auftakt : Kerber bei US Open gleich am Montag gefordert

Angelique Kerber ist bei den US Open gleich am ersten Tag gefordert. Die 31-Jährige trifft am Montag im zweiten Spiel nach 17.00 Uhr deutscher Zeit auf die Französin Kristina Mladenovic.

von dpa

24. August 2019, 12:57 Uhr

Kerber hat das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison 2016 gewonnen, dieses Jahr verläuft für die Kielerin bislang allerdings enttäuschend. Neben Kerber sind zum Auftakt in Flushing Meadows auch gleich Laura Siegemund, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber gefordert. Siegemund spielt gegen Zhang Shuai aus China, Qualifikant Koepfer gegen den Spanier Jaume Munar und Kohlschreiber gegen Lucas Pouille aus Frankreich.

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktmatch gegen Radu Albot aus der Republik Moldau dagegen erst am Dienstag. Dann sind auch die übrigen sieben für das Hauptfeld qualifizierten Deutschen im Einsatz.