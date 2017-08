Absagen bei den Herren : Julia Görges in Cincinnati in Runde zwei

vergrößern 1 von 1 Foto: Nick Wass 1 von 1

Das mit 2,536 Millionen Dollar dotierte Turnier dient der Vorbereitung auf die am 28. August startenden US Open. In Runde zwei trifft die 28 Jahre alte Görges, die in diesem Jahr schon dreimal in einem WTA-Turnier das Finale erreichte, auf die Siegerin des Duells zwischen den den Qualifikantinnen Francoise Abanda (Kanada) und Magda Linette (Polen).

Zuletzt hatte Görges bei weiteren Vorbereitungs-Turnieren auf die US Open in Nordamerika das Finale in Washington verloren und war zwei Tage danach beim Turnier in Toronto bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Das Herren-Feld hatte sich durch die Absage von Milos Raonic weiter dezimiert. Der Kanadier sagte seine Teilnahme wegen einer Verletzung im linken Handgelenk ab. Zuvor hatten in Roger Federer, Stan Wawrinka (beide Schweiz), Andy Murray (Großbritannien), Novak Djokovic (Serbien), Marin Cilic (Kroatien) und Kei Nishikori (Japan) weitere Top-10-Spieler wegen Verletzungen abgesagt.

Tableau Cincinnati

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 22:31 Uhr