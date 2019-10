Fed-Cup-Kapitän : Jens Gerlach betreut Görges in Linz und Luxemburg

Nach der Trennung von ihrem Trainer wird Fed-Cup-Kapitän Jens Gerlach die deutsche Tennisspielerin Julia Görges bei den anstehenden WTA-Turnieren in Linz und in Luxemburg betreuen, teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

von dpa

07. Oktober 2019, 09:37 Uhr

Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 hatte in der Vorwoche die Zusammenarbeit mit ihrem Coach Sebastian Sachs und Physiotherapeut Florian Zitzelsberger beendet. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe war zuletzt beim Turnier in Peking in der ersten Runde ausgeschieden. In der Weltrangliste liegt die deutsche Nummer zwei auf Position 27.

Der 46-jährige Gerlach führte 2004 die Russin Anastasia Myskina zum French-Open-Titel. Seit 2018 ist er Kapitän des deutschen Fed-Cup-Teams.