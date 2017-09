Unsportlichkeit : Italiener Fognini von US Open ausgeschlossen

Wegen unsportlichen Verhaltens ist der italienische Tennisprofi Fabio Fognini von den US Open in New York ausgeschlossen worden. Der Weltranglisten-26. hatte sich bei seiner Erstrunden-Niederlage in New York einen verbalen Ausrutscher geleistet und die Stuhlschiedsrichterin beleidigt.