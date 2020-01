Australian Open : Halep und Thiem in Melbourne weiter - Aus für Medwedew

In der Damen-Konkurrenz der Australian Open hat es bereits einige Überraschungen gegeben, die Wimbledonsiegerin Simona Halep ist aber noch dabei. Bei den Herren hat der Österreicher Dominic Thiem ohne die Hilfe von Thomas Muster erstmals das Viertelfinale erreicht.

von dpa

27. Januar 2020, 09:04 Uhr

Die beiden Grand-Slam-Turniersiegerinnen Simona Halep und Garbiñe Muguruza sind bei den Australian Open der Tennisprofis ins Viertelfinale eingezogen.

Die Weltranglisten-Dritte Halep gewann in Melbourne ihr Achtelfinale gegen die Belgierin Elise Mertens 6:4, 6:4. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale bekommt es die Rumänin mit der Estin Anett Kontaveit zu tun. 2018 hatte Halep das Endspiel der Australian Open erreicht.

Muguruza besiegte die Niederländerin Kiki Bertens 6:3, 6:3. Die Spanierin, die 2016 die French Open und ein Jahr später in Wimbledon triumphiert hatte, wäre nächste Gegnerin von Angelique Kerber, falls die Kielerin ihr Achtelfinale gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa gewinnt.

Bei den Herren erreichte der zweimalige French-Open-Finalist Dominic Thiem als erster österreichischer Tennisprofi seit 18 Jahren das Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglisten-Fünfte bezwang den Franzosen Gael Monfils in drei Sätzen 6:2, 6:4, 6:4.

Thiem hatte am Samstag während des Turniers das Ende der Zusammenarbeit mit dem früheren österreichischen French-Open-Gewinner Thomas Muster nach nur zwei Wochen bekannt gegeben. Als zuvor letzter Österreicher war Stefan Koubek 2002 in die Runde der besten Acht von Melbourne eingezogen.

Indes ist US-Open-Finalist Daniil Medwedew ist am früheren Turniersieger Stan Wawrinka gescheitert. Der russische Weltranglisten-Vierte unterlag trotz einer 2:1-Satzführung dem Schweizer in fünf Sätzen mit 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Wawrinka hatte 2014 bei den Australian Open den Titel gewonnen. Der 34 Jahre alte Schweizer wäre in der Runde der besten Acht Gegner von Alexander Zverev, falls der Hamburger sein Achtelfinale an diesem Montag gewinnt.

Der Sauerländer Jan-Lennard Struff hat im Doppel-Wettbewerb die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Der Sauerländer setzte sich mit seinem finnischen Doppelpartner Henri Kontinen 7:5, 6:3 gegen den Franzosen Benoit Paire und Simone Bolelli aus Italien durch und zog ins Viertelfinale ein.