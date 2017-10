ATP-Turnier : Gojowczyk und Mischa Zverev in Basel raus

vergrößern 1 von 1 Foto: Mark Schiefelbein 1 von 1

von dpa

24.Okt.2017

Der Hamburger war bei dem mit 1,837 Millionen Euro dotierten Hallen-Turnier in der Schweiz an Position acht gesetzt. Mayer hat in diesem Jahr das ATP-Turnier in Hamburg gewonnen.

Auch für den Weltranglisten-69. Peter Gojowczyk war in der ersten Runde in Basel Schluss. Der Münchner unterlag dem Belgier David Goffin in 1:21 Stunden mit 2:6, 5:7.

