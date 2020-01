Grand-Slam-Turnier : Gojowczyk qualifiziert sich für Australian Open

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld der Australian Open geschafft. Der 30 Jahre alte Münchner setzte sich in Melbourne im entscheidenden dritten Spiel gegen den Franzosen Constant Lestienne 6:2, 6:3 durch.

von dpa

17. Januar 2020, 08:16 Uhr

Gojowczyk meisterte damit als einziger der deutschen Tennis-Herren beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison die Qualifikation. Der Stuttgarter Yannick Maden unterlag in seinem zweiten Match dem Italiener Lorenzo Giustino 7:6 (7:4), 2:6, 4:6. Bei den Damen hat am Samstag noch Antonia Lottner aus Stuttgart die Chance, sich zu qualifizieren. Die Spieles des Hauptfeldes beginnen am Montag.