Tennis-WTA-Turnier : Görges scheitert zum Auftakt in Dubai 

Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges ist beim Tennis-Turnier in Dubai überraschend in der ersten Runde ausgeschieden.

von dpa

18. Februar 2019, 12:22 Uhr

Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe der US-Amerikanerin Alison Riske 4:6, 5:7. Görges war bei der Hartplatz-Veranstaltung an Position 13 gesetzt, Riske steht in der Weltrangliste als Nummer 51 deutlich hinter ihr. In der vergangenen Woche hatte Görges in Doha das Viertelfinale erreicht.

Für die optimale Vorbereitung auf die beiden Turniere hatte die 30-Jährige die Fed-Cup-Partie gegen Weißrussland, die die deutschen Tennis-Damen klar verloren, ausgelassen. Auch die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hatte im Fed Cup gefehlt.

Im Hauptfeld von Dubai hat die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber zum Auftakt ein Freilos und bekommt es in der zweiten Runde mit Außenseiterin Dalila Jakupovic aus Slowenien zu tun. Das Turnier ist mit gut 2,5 Millionen US-Dollar dotiert.