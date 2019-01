WTA-Turnier : Görges scheitert im Achtelfinale von St. Petersburg

Julia Görges hat beim WTA-Tennis-Turnier in St. Petersburg den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die 30-Jährige scheiterte mit 6:4, 4:6, 4:6 an der Russin Vera Swonarewa.

von dpa

30. Januar 2019, 18:06 Uhr

Die 97. der Weltrangliste trifft nun im Viertelfinale auf die an Nummer zwei gesetzte Russin Daria Kasatkina. Görges, die nach ihrem frühe Aus bei den Australian Open auf Platz 16 der Weltrangliste zurückgefallen ist, wird in der kommende Woche wie Angelique Kerber auf einen Einsatz im deutschen Fed-Cup-Team gegen Weißrussland verzichten.