WTA-Turnier : Görges in Toronto in zweiter Runde

Tennisprofi Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Toronto die zweite Runde erreicht. Die 30-Jährige besiegte mit 6:3, 1:6, 7:6 (7:5) die Slowenin Polona Hercog.

von dpa

05. August 2019, 22:18 Uhr

Hercoq hatte zuvor in der Qualifikation Andrea Petkovic ausgeschaltet. Görges trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic. Insgesamt werden in Toronto Preisgelder in Höhe von 2,83 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.