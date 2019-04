ATP-Turnier : Frühes Aus für Mischa Zverev in Marrakesch

Tennisprofi Mischa Zverev ist auch beim ATP-Turnier in Marrakesch früh gescheitert. Der Hamburger verlor in der ersten Runde in Marokko mit 3:6, 0:6 gegen den Japaner Taro Daniel.

von dpa

08. April 2019, 18:19 Uhr

Der 31-jährige Zverev konnte in diesem Jahr erst ein Match für sich entscheiden. Sein jüngerer Bruder Alexander ist bei der Sandplatzveranstaltung an Nummer eins gesetzt. Die Einzel-Konkurrenz ist mit knapp 525.000 Euro dotiert.