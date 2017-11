Interview : Ferrero bleibt 2018 Alexander Zverevs Coach

vergrößern 1 von 1 Foto: Manuel Bruque 1 von 1

«Ich werde bei den Grand Slams, den Masters und einigen anderen Turnieren dabei sein», sagte Ferrero in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der ATP Finals in London. Vereinbart sei zunächst, zwanzig Wochen im Jahr zusammen zu arbeiten. «Vielleicht wird es auch mehr», sagte Ferrero.

Der 20-jährige Zverev wird auch von seinem Vater trainiert. Seit dem Auftakt der Hartplatz-Saison in Nordamerika unterstützt zudem der Spanier Ferrero den Hamburger. Zunächst war nur eine Zusammenarbeit bis zum Ende dieser Saison vereinbart gewesen.

