Tennis-Grand-Slam-Turnier : Favoriten Federer, Nadal und Barty im Wimbledon-Achtelfinale

Der achtmalige Wimbledonsieger Roger Federer sowie die French-Open-Gewinner Rafael Nadal und Ashleigh Barty sind problemlos ins Achtelfinale eingezogen. Der Schweizer Federer gewann mit 7:5, 6:2, 7:6 (7:4) gegen den französischen Tennisprofi Lucas Pouille.

von dpa

06. Juli 2019, 20:04 Uhr

Damit feierte der 37-Jährige als erster Spieler in der Geschichte des Profi-Tennis seit 1968 seinen 350. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Zudem steht der Mitfavorit zum 17. Mal bei dem Rasen-Tennisturnier in London in der Runde der besten 16 und damit so häufig wie kein anderer. Federer tritt nun gegen den italienischen Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini an.

Erst im Halbfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit dem Spanier Nadal kommen. Der spanische Weltranglisten-Zweite hatte in der dritten Runde beim 6:2, 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga keine Probleme. Der 33-Jährige bekommt es in der Runde der besten 16 am Montag mit dem Portugiesen Joao Sousa oder dem Briten Daniel Evans zu tun.

Bei den Damen fertigte die Roland-Garros-Gewinnerin Ashleigh Barty die Britin Harriet Dart 6:1, 6:1 ab. Die Weltranglisten-Erste aus Australien trifft nun auf Alison Riske aus den USA.