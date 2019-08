Challenger-Turnier : Erster Einzel-Sieg für Murray nach Comeback

Andy Murray hat den ersten Einzelsieg seit seiner zweiten Hüftoperation gefeiert. Der Brite gewann beim zweitklassigen Challenger-Turnier auf Mallorca gegen den Franzosen Imran Sibille mit 6:0, 6:1.

von dpa

26. August 2019, 23:26 Uhr

Um nach seiner langen Verletzungspause wieder Matchpraxis zu sammeln, hatte sich die frühere Nummer eins der Tennis-Welt gegen eine mögliche Wildcard für die US Open entschieden. Stattdessen will er bei kleineren Turnieren wieder in Form kommen.