Laver Cup : Dominic Thiem bringt Europas Tennis-Team in Führung

Dominic Thiem hat das Team Europa beim Laver Cup in Genf in Führung gebracht. Der österreichische Tennisspieler setzte sich gegen Denis Shapovalov aus Kanada mit 6:4, 5:7, 13:11 im Match Tiebreak durch.

von dpa

20. September 2019, 15:42 Uhr

Zur Mannschaft der besten Tennisprofis Europas, das von Mitorganisator Roger Federer angeführt wird, gehört auch Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev.

Das Event wird in Anlehnung an den prestigeträchtigen Ryder Cup im Golf im dritten Jahr veranstaltet. Die besten Spieler Europas treffen auf die besten Spieler aus dem Rest der Welt. Die ersten beiden Auflagen konnte jeweils das Team Europa gewinnen.

Die Entscheidung über den Sieger fällt definitiv erst am Sonntag, da Siege am Schlusstag mehr Punkte bringen als an den Tagen zuvor.