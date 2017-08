ITF beschließt : Davis Cup weiterhin über drei Gewinnsätze

vergrößern 1 von 1 Foto: Filip Singer 1 von 1

Im Davis Cup werden die Matches weiterhin über drei Gewinnsätze ausgetragen. Das Verkürzen der Partien auf zwei Gewinnsätze erreichte bei der Generalversammlung des Internationalen Tennis-Verbands (ITF) in Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam knapp nicht die notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Das teilte die ITF mit.

Genehmigt wurde, dass die Finalisten des Davis Cups bei den Herren und des Fed Cups bei den Damen in der ersten Runde der darauffolgenden Saison Heimrecht genießen. Über den Vorschlag, die Endspiele in den Mannschafts-Wettbewerben gemeinsam an einem Ort auszutragen, wurde noch nicht abgestimmt.

ITF-Statement

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 12:19 Uhr