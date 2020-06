Bericht «New York Times» : Cincinnati-Masters und US Open nacheinander in New York

Der US-amerikanische Tennisverband hat einem Medienbericht zufolge einen ungewöhnlichen Vorschlag zur Austragung der US Open unterbreitet.

von dpa

03. Juni 2020, 10:14 Uhr

Wie die «New York Times» berichtet, prüft die USTA die Möglichkeit, nacheinander erst das Masters-Turnier von Cincinnati und anschließend die US Open in New York am selben Ort durchzuführen. Demnach solle das vom 17. bis 23. August im US-Bundesstaat Ohio angesetzte kombinierte Damen- und Herren-Turnier bereits im Billie Jean King National Tennis Center in New York gespielt werden. Anschließend sollen dort vom 31. August bis zum 13. September die US Open an ihrem gewohnten Ort stattfinden.