Davis-Cup-Auftakt : Becker rechnet für Australien mit Team in Bestbesetzung

vergrößern 1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 13:04 Uhr

Nach derzeitigem Stand erwartet der Hauptverantwortliche für die deutschen Herren auch einen Start von Topspieler Alexander «Sascha» Zverev. «Die positive News ist, dass glaube ich alle Spieler, inklusive Sascha, in der ersten Runde spielen wollen», sagte Becker bei einer Podiumsdiskussion in Ismaning bei München. «Es kann aber immer etwas passieren. Man kann sich verletzen, man kann krank werden.» Der 49-Jährige betonte: «Nur die Bereitschaft ist da, das ist das wichtigste.»

Für Deutschland startet der Davis Cup 2018 mit einem Auswärtsspiel in Australien. Die erste Runde wird vom 2. bis 4. Februar gespielt. Die Deutschen hatten Mitte September in Portugal den Abstieg aus der ersten Weltgruppe der besten 16 Nationen vermieden. In Oeiras fehlten allerdings Alexander Zverev, Mischa Zverev und Philipp Kohlschreiber aus unterschiedlichen Gründen.

Mit Blick auf das Brüder-Paar Zverev sagte der Sportdirektor des Deutschen Tennis Bundes, Klaus Eberhard: «Wir haben von allen Seiten da die Bereitschaft gehört.» Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev sei «im Grunde immer bereit zu spielen», meinte Eberhard weiter. «Wenn keine Verletzung dazwischenkommt, denke ich, dass Sascha die Nummer eins sein wird.»

TC Ismaning

DTB-News