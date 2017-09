Davis Cup : Australien und Frankreich vor Einzug in Davis-Cup-Finale

Die Tennis-Nationalteams aus Frankreich und Australien haben gute Chancen auf den Einzug in das Davis-Cup-Endspiel. Der 28-malige Champion Australien führt in Brüssel gegen Gastgeber Belgien ebenso 2:1 wie Frankreich gegen Serbien beim Heimspiel in Lille.