WTA-Turnier in Wuhan : Aus für Petkovic und Kerber - Görges weiter

Zwei Tage nach ihrer Niederlage im Halbfinale von Tokio musste sich Kerber der Französin Caroline Garcia in der ersten Runde mit 6:3, 3:6, 1:6 geschlagen geben. Petkovic verlor gegen Lauren Davis aus den USA 3:6, 2:6.

Vor den beiden Fed-Cup-Spielerinnen war auch Mona Barthel bereits in der ersten Runde der mit etwa 2,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung ausgeschieden. Als einzige Deutsche schaffte es Julia Görges in die zweite Runde. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe gewann gegen die Australierin Daria Gavrilova 6:4, 1:6, 6:4. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft Görges jetzt auf die an Nummer neun gesetzte Polin Agnieszka Radwanska.

