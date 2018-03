ATP- und WTA-Turnier : Aus für Marterer und Barthel in Indian Wells

Maximilian Marterer ist beim Masters-Series-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden.

von dpa

10. März 2018, 21:38 Uhr

Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Nürnberg unterlag gegen den an Nummer zwölf gesetzten Tschechen Tomas Berdych in 71 Minuten mit 1:6, 4:6. Im Damen-Wettbewerb unterlag Mona Barthel in ihrem Zweitrundenspiel der Weltranglistenvierten Jelina Switolina aus der Ukraine mit 4:6, 3:6.