Tennisspielerin plant Neustart : Angelique Kerber will 2018 «neue Wege» gehen

Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber plant für das kommende Tennisjahr einen Neustart. «Seid euch sicher - ich werde mich mit ganzem Herzen auf 2018 vorbereiten und auch neue Wege gehen», schrieb Kerber in einem offenen Brief an ihre Fans auf Facebook.