ATP-Turnier in Monte Carlo : Alexander Zverev kämpft sich am Geburtstag ins Halbfinale

Tennis-Jungstar Alexander Zverev hat sich an seinem 21. Geburtstag mit viel Mühe ins Halbfinale des Masters-Turniers in Monte Carlo gekämpft.

von dpa

20. April 2018, 21:21 Uhr

Nach 2:39 Stunden rang der Hamburger den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 6:2, 7:5 nieder und trifft nun auf Kei Nishikori. Der Japaner bezwang den Kroaten Marin Cilic 6:4, 6:7 (1:7).

Zverev steht erstmals im Halbfinale von Monte Carlo. Gegen Nishikori winkt nun die Chance auf sein viertes Masters-Finale. Zuletzt hatte er in Miami das Finale gegen John Isner verloren. Topfavorit in Monte Carlo ist aber der Spanier Rafael Nadal, der dem Österreicher Dominic Thiem beim 6:0, 6:2 keine Chance ließ und nun im Halbfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow trifft. Nadal hatte auch zuletzt gegen Zverev beim 3:2 der Spanier im Davis Cup gegen Deutschland glatt in drei Sätzen gewonnen.