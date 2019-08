Tennis-WTA-Turnier : Achtelfinal-Aus für Petkovic in New York

Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in New York das Viertelfinale knapp verpasst.

von dpa

20. August 2019, 20:01 Uhr

Die 31-Jährige aus Darmstadt unterlag der Italienerin Camila Giorgi am Dienstag in einem hart umkämpften Achtelfinal-Match erst im Tiebreak mit 6:3, 5:7, 6:7 (3:7). Nach 2:43 Stunden verwandelte die Weltranglisten-58. aus Italien ihren ersten Matchball gegen Petkovic, die letztmals im Oktober 2018 im Viertelfinale eines WTA-Turniers stand.

Laura Siegemund aus Metzingen war bereits in der ersten Runde ausgeschieden: Sie unterlag der Rumänin Mihaela Buzarnescu 6:3, 0:6, 4:6. Das letzte Vorbereitungsturnier auf die am 26. August beginnenden US Open ist mit 250.000 Dollar dotiert.