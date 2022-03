Davis Cup : Tennis-Weiterkommen mit Wermutstropfen - Zverev sauer

Eigentlich hatte Alexander Zverev allen Grund zur Freude. Mit zwei Siegen führte er das deutsche Davis-Cup-Team in die Gruppenphase. Dennoch war der Olympiasieger sauer.

Für das obligatorische Siegerfoto kam Alexander Zverev dann doch noch einmal zurück auf den Centre Court und lächelte sogar in die Kameras. Zuvor hatte der Tennis-Olympiasieger trotz seines Erfolges im Spitzeneinzel gegen den Brasilianer Thiago Monteiro so schnell es ging die Arena im Olympia Park von Rio de Janeiro verlassen und den Einzug in die Grup...

