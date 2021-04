Schuhe, Schläger, T-Shirts : Tennis-Star Federer versteigert Ausrüstung für guten Zweck

Die Schuhe vom Wimbledon-Sieg 2007 gegen Rafael Nadal, ein Schläger vom French-Open-Triumph 2009 - oder auch T-Shirts, Handtücher und Mützen: Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer versteigert frühere Ausrüstungsgegenstände für einen guten Zweck.

London | Wie das Auktionshaus Christie's mitteilte, kommen in einer Live- und einer Online-Auktion mehrere Federer-Objekte unter den Hammer. Am 23. Juni sollen in London in Anlehnung an die Zahl der Grand-Slam-Titel des 39-Jährigen 20 Outfits versteigert werden. Darunter befinden sich die Schuhe, die Federer 2007 gegen den Spanier Nadal bei einem seiner ins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.