Bundesliga : Tedesco: Bayern-Schwachstellen zu finden, ist sehr zäh

RB Leipzig will im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) dem deutschen Fußball-Rekordmeister mit allem Paroli bieten, was das Team hat.

Das kündigte RB-Trainer Domenico Tedesco in einer Online-Pressekonferenz an. Nach zuletzt drei Siegen in Serie ist eine Niederlage nicht eingeplant. „Es ist für uns kein Bonusspiel”, sagte Tedesco. Er muss in der Partie auf den Amerikaner Tyler Adams nach einer leichten Zerrung und auf Nationalspieler Marcel Halstenberg, der sich erneut am Rücken verle...

