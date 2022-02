NBA : Team LeBron gewinnt bei All Star Game

LeBron James hat mit dem letzten Wurf das All Star Game der NBA in seinem Heimatstaat Ohio entschieden und mit seiner Mannschaft gewonnen.

Der Basketball-Superstar traf einen Dreier zum 163:160 für Team LeBron gegen Team Durant. Das All Star Game am Sonntag war in Cleveland und für James damit ein Heimspiel. Er wuchs nur etwa eine halbe Stunde von der Halle entfernt auf und hatte 2016 großen Anteil an der bislang einzigen Meisterschaft der Cleveland Cavaliers. Als wertvollster Spieler der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.