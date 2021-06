Finals : Talente nutzen Titelkämpfe: Rückenschwimmer Sorgius siegt

Rückenschwimmer Timo Sorgius hat überraschend den deutschen Meistertitel über 200 Meter gewonnen.

Berlin | Das 2003 geborene Talent aus Leipzig setzte sich in Berlin in 2:00,76 Minuten vor Cornelius Jahn und Marvin Dahler durch. Titelverteidiger und Olympia-Starter Christian Diener belegte nur den fünften Platz. Bei den im Rahmen der Finals 2021 stattfindenden nationalen Titelkämpfen testen einige deutsche Schwimmer ihre Form vor den am 23. Juli beginne...

