Auftakt in Japan : «Super zufrieden»: Volleyballerinnen bei der WM auf Kurs

Deutschlands Volleyballerinnen zeigen zum WM-Start eine starke Leistung gegen Vize-Europameister Niederlande. Felix Koslowskis Team verliert dennoch. Gegen Kamerun gelingt dann locker der erste Sieg.

von dpa

30. September 2018, 10:25 Uhr

Nach einem unglücklichen WM-Auftakt haben die deutschen Volleyballerinnen Kurs auf die nächste Runde genommen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Sonntag in Yokohama klar mit 3:0 (25:14, 25:10, 25:16) gegen Kamerun durch und holte bei der Endrunde in Japan ihren ersten Sieg. Einen Tag zuvor hatte es gegen den EM-Zweiten Niederlande zum Start des Turniers noch eine 1:3-Niederlage gegeben.

«Wir haben sehr konzentriert gespielt, von Anfang bis Ende, das hatten wir uns auch so vorgenommen», resümierte Koslowski. «Wir haben sie in keinem Moment ins Spiel kommen lassen, Druck beim Aufschlag gemacht, konsequent Block-Abwehr gespielt.» Daher konnte der Bundestrainer auch «super zufrieden» sein.

Kamerun war nach seinem 3:1-Sieg gegen Mexiko eine Unbekannte für die deutsche Mannschaft. «Wir haben uns natürlich vorbereitet, wir wussten aber generell nicht so, was uns erwartet», meinte Außenangreiferin Jennifer Geerties. «Wir alle sind sehr glücklich, dass wir unseren ersten Sieg eingefahren haben und hoffen, dass es so weiter geht.» Beste deutsche Angreiferin war diesmal Mittelblockerin Lisa Gründing mit zehn Zählern.

Gegen den EM-Zweiten Niederlande hatte noch Diagonalangreiferin Louisa Lippmann herausgeragt. Koslowskis Team konnte bei der unglücklichen Niederlage im vierten Durchgang vier Satzbälle nicht nutzen und wehrte sogar noch die ersten fünf Matchbälle ab.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dominierte die Partie gegen das einzige afrikanische Team bei diesen Titelkämpfen von Beginn an. Koslowski konnte so die Gelegenheit nutzen, in seiner Mannschaft kräftig zu rotieren. Nach zwei sehr konzentriert gespielten Sätzen leisteten sich die Deutschen zwar zu Beginn des dritten Durchgangs ein paar Fehler, konnten sich jedoch schnell wieder fangen und den Erfolg sicher nach Hause bringen. Nächster Gegner in Gruppe A ist am Montag (6.40 Uhr MESZ) der Weltranglisten-Elfte Argentinien.