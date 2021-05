Eishockey : Stützle mit erstem NHL-Dreierpack

Tim Stützle hat zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL drei Treffer in einem Spiel erzielt.

Winnipeg | Dadurch führte der Angreifer die Ottawa Senators, die die Playoffs nicht mehr erreichen können, zu einem 4:2-Erfolg bei den Winnipeg Jets. „Das fühlt sich definitiv gut an“, sagte Stützle, der beim Draft 2020 an dritter Stelle ausgewählt worden war. Lob erhielt er von seinem Mitspieler Connor Brown: „Er ist ein Elite-Spieler und verfügt über eine M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.