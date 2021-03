„Grand Smashes“ : Streit um Tischtennis-Serie: Spieler fühlen sich erpresst

In Katar beginnt in dieser Woche eine neue Turnierserie im Tischtennis. Sie soll so aussehen wie im Tennis. Doch es gibt schon vor dem Start großen Ärger bei Spielern und Verbänden.

Doha | Die Idee klingt verlockend. Am Mittwoch beginnt in Katar eine neue Turnierserie im Tischtennis, die sich am Tennis- und Golfsport orientiert. Geplant sind vier Top-Wettbewerbe pro Jahr, die nicht „Grand Slam“ sondern „Grand Smashes“ heißen. Dazu soll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.