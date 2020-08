Sternenlauf in der Seestadt

Plauer Handballer sammelt Spenden für ihren Sportverein

von svz.de

24. August 2020, 00:00 Uhr

Für den Erhalt der Strukturen im Verein unter Corona-Bedingungen haben die Verantwortlichen, Trainer und Aktive der Handballabteilung des Plauer SV in den vergangenen Monaten viel Herzblut investiert. Laufchallenge, Partner-Challenge und die Vorbereitung der Turniere am vergangenen Wochenende mit großen Auflagen sind Zeugnisse dafür.

Nun befinden sich die PSV-Handballer auf der Ziellinie. Am Freitag, dem 4. September, wird mit allen Mannschaften ein sogenannter „Sternlauf im Kampf gegen Corona“ stattfinden. Am Abend werden sich die Mannschaften im Burggraben unterhalb vom Haus des Gastes treffen, um jeden Teilnehmer ein Erinnerungsgeschenk und ein Dankeschön zu übergeben. Angedacht ist eine zusätzlich Motivation. So sollen pro Teilnehmer am Sternlauf fünf Euro in die Mannschaftskassen fließen. Dafür gibt es u.a. das „Unterstützerprojekt“ der Sparkasse Parchim-Lübz. Der Verein nutzt dabei die Möglichkeit des Crowdfunding unter dem Namen „99 Funken“, der ins Leben gerufen wurde. Mit diesem Projekt wird um finanzielle Unterstützung geworben. Unterstützer erhalten Eintrittskarten zu den Männerspielen und Möglichkeiten der Präsentation auf der Homepage des Plauer SV. Auch wenn das Gros der Trikot-Sponsoren einmal mehr Unterstützung zugesagt hat, zählt jeder Euro. „Helft uns, das Projekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen“, rufen die Handballer auf. Spender können sich auch direkt an die Vereinsführung bzw. Trainer der Mannschaften wenden.

Infos zum Projekt „99 Funken“ unter: www.99funken.de/sternlauf