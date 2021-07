Olympia in Tokio : Start auf unbequeme Art: Werth fliegt im Pferdetransporter

Seit diesem Mittwoch fliegen die ersten Pferde in speziell umgebauten Flugzeugen zu den Olympischen Spiele nach Tokio. Und nur wenige ausgewählte Personen dürfen sie begleiten.

Grâce-Hollogne | Der heikelste Teil der Operation Gold hat für Isabell Werth kurz nach Mitternacht begonnen. Die erfolgreichste Reiterin der Welt stieg am frühen Mittwochmorgen im Flughafen Lüttich in den Spezialflieger, mit dem die ersten deutschen Olympia-Pferde nach Tokio gebracht werden. Bequem ist es in dem umgebauten Flugzeug für rund 50 Pferde nicht. Aber di...

