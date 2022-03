Volleyball-Bundesliga : SSC-Coach Koslowski lobt ersatzgeschwächtes Team nach Sieg

Nach dem 3:2-Erfolg des SSC Palmberg Schwerin im Bundesliga-Duell bei den Roten Raben Vilsbiburg hat Volleyball-Coach Felix Koslowski keinen Hehl aus seiner Freude gemacht. „Die Vorzeichen für das heutige Spiel waren extrem schlecht. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass sie am Ende so stark für diesen Sieg gekämpft hat“, sagte er am Mittwochabend angesichts des Ausfalls von drei seiner Spielerinnen.

Der SSC hatte den ersten Satz klar gewonnen, vergab dann aber im zweiten Durchgang zwei Möglichkeiten zur 2:0-Führung. Nach dem 1:2 und dem gewonnenen dritten Durchgang mussten die Mecklenburgerinnen erneut den Ausgleich hinnehmen, dominierten dann aber im Tiebreak deutlich. In der Hauptrunden-Tabelle schob sich Schwerin vorläufig auf den dritten Platz...

