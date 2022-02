Weitere-sportarten : SSC-Coach hofft in Stuttgart auf acht Spielerinnen

Beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin zeichnet sich eine leichte personelle Entspannung hinsichtlich der coronabedingten Ausfälle ab. Dennoch betonte Trainer Felix Koslowski am Freitag mit Blick auf das Europapokal-Spiel beim MTV Stuttgart am kommenden Mittwoch: „Ich bin froh, wenn ich am Ende acht Spielerinnen zur Verfügung habe. Dann mache ich aktuell drei Kreuze.“

Diese Woche sei alles andere als leicht gewesen, sagte Koslowski nach dem Training mit seinem stark dezimierten Kader. Zwar gebe es bereits Rückkehrerinnen, dennoch bleibe die Lage schwierig. „Vier von zwölf Spielerinnen können aktuell noch nicht wieder teilnehmen.“ Zudem machte er deutlich, dass es auch Zeit brauche, die Belastung bei den betroffenen ...

