Leichtathletik : Sprinterin Okagbare wegen Dopings für zehn Jahre gesperrt

Die nigerianische Sprinterin Blessing Okagbare ist wegen Dopingverstößen für zehn Jahre gesperrt worden. Das teilte die unabhängige Integrationskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes mit.

Okagbare sei laut Kommission an einem „organisierten Dopingprogramm“ im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio beteiligt gewesen. Gegen die nigerianische Weltklasse-Sprinterin und Weitspringerin Okagbare war 2021 wegen drei Verstößen ein sportrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die 33-Jährige war im Juni in Nigeria positiv auf das Dopingmittel E...

