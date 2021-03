US-Trip : Springreiter Deußer gewinnt in Florida vor Thieme

Springreiter Daniel Deußer ist bei seinem mehrwöchigen US-Trip der zweite Sieg in einem gut dotierten Großen Preis gelungen.

Wellington | Der in Belgien lebende Hesse setzte sich in Wellington im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Tobago vor Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria durch. Die deutschen Reiter blieben im Stechen beide fehlerfrei, aber Deußer ritt mehr als eine Sekunde schneller. Auf Platz drei der mit 214.000 Dollar dotierten Prüfung kam der für Israel startende Tedd...

