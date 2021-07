Sommerspiele in Tokio : Springreiten: Zwei Neulinge bei Olympia - Auch Deußer dabei

Zwei Olympia-Debütanten und der Weltranglisten-Erste Daniel Deußer sind bei den deutschen Springreitern für die Spiele in Tokio nominiert worden.

Frankfurt/Main | Dies geht aus der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) veröffentlichten weiteren Nominierungsliste mit 108 Sportlern hervor. Christian Kukuk (Riesenbeck) wurde genau wie André Thieme (Plau am See) als Neuling ins Olympia-Team berufen. Thieme ist der erste Reiter aus den ostdeutschen Bundesländern, der bei Olympia dabei sein wird. Der in Belgi...

