WM 2006 : „Sport Bild“: DFB hat Bericht zur Sommermärchen-Affäre

In der Sommermärchen-Affäre haben die vom Deutschen Fußball-Bund beauftragten Ermittler der Firma Esecon einem Medienbericht zufolge ihren Abschlussbericht vorgestellt.

Frankfurt am Main | Nach Informationen der „Sport Bild“ sei der 125-seitige Bericht dem DFB-Präsidium präsentiert worden. „Beweise für einen Kauf von Stimmen von FIFA-Exekutivkomitee-Mitgliedern bei der Vergabe der WM 2006 nach Deutschland finden sich darin nicht“, schreibt die „Sport Bild“. Auch sei in dem Bericht ungeklärt geblieben, was mit den 6,7 Millionen Euro g...

