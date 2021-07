Basketball-Bundesliga : Spielmacher Siva verlässt Basketball-Meister Alba Berlin

Der deutsche Basketball-Meister verliert seinen langjährigen Spielmacher Peyton Siva.

Berlin | Nach fünf Jahren in der Hauptstadt wird der 30-Jährige in der kommenden Saison das Trikot der New Zealand Breakers tragen, die in der australischen NBL an den Start gehen, wie er der „Berliner Morgenpost“ bestätigte. Alba muss damit den dritten Abgang eines Führungsspielers verkraften. Zuvor hatten Kapitän Niels Giffey und Simone Fontecchio ihren A...

