Experiment mit Blick auf Tokio : Speerwerfer Röhler achtet auf „dicke Luft“ im Training

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat Drohnen zur Analyse von Würfe in die Luft gehen lassen.

Jena | Zusammen mit Athleten aus sechs Ländern hat er nun in der Vorbereitung auf die Sommerspiele in Tokio auch an einem Experiment zur Auswirkung der Luftverschmutzung auf die Leistung eines Topsportlers teilgenommen. „Die Luft hört, schmeckt und sieht man nicht“, sagte der 29-jährige Leichtathlet aus Jena: „Wenn man auf sie achtet, kann man sportliche Pot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.